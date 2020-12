Mappatura dell'amianto naturale, ecco aggiornato il servizio sul Geoportale

La mappatura dell'amianto naturale deriva dall'analisi di diverse fonti informative relative alla presenza di rocce basiche ed ultrabasiche che possono essere sede di locali concentrazioni di minerali asbestiformi.

Da qualche giorno è disponibile sul Geoportale dell'Arpa Piemonte come servizio di mappa online il dataset aggiornato del progetto di "Mappatura dell'amianto naturale" in Piemonte quale strumento a supporto delle amministrazioni pubbliche e dei liberi professionisti esperti di dominio. L’aggiornamento ed implementazione dei dati e delle informazioni presenti nella banca dati “amianto naturale” e descritte nella documentazione tecnica associata, sono parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio 2020, n. 14-1010 "Attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: Mappatura e verifica della presenza naturale di amianto e linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto” quale documento di riferimento all’applicazione dell'art. 14 della L.R. 30/2008.