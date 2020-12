Da domani scatta la zona arancione, ecco come cambiano le misure

Come stabilito dal decreto legge del 18 dicembre, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre tutt’Italia tornerà in zona arancione. Per quanto riguarda gli spostamenti, sarà possibile muoversi liberamente all’interno del proprio comune. L’autocertificazione servirà solo a chi, sempre per comprovate esigenze lavorative, di istruzione o di emergenza, necessita di uscire dal comune dove si trova.

Unica deroga concessa per chi abita in comuni con meno di 5.000 abitanti: in questo caso sarà possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri, capoluoghi di provincia esclusi. Negozi e centri estetici potranno riaprire, mentre non cambieranno le regole per palestre, piscine, bar e ristoranti, ai quali resterà consentito l’asporto e il servizio a domicilio. Resterà valido il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. Al di fuori di quest’orario sarà concesso muoversi esclusivamente per esigenze specifiche e sempre muniti di autocertificazione.