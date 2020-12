Occhieppo Inferiore: Tempo di bilanci tra lavori in corso, delibere e piano economico

Tempo di bilanci per il comune di Occhieppo Inferiore. In tema di risparmio energetico ed economico, sono in fase di ultimazione i lavori per rendere più efficiente l’illuminazione delle strade, con il passaggio degli apparati con lampade di vecchia concezione a impianti con tecnologia a led. Le strade e i quartieri in cui si stanno ultimando i lavori sono località Barazzone, Via San Clemente, Via Marigone, via Martiri della Libertà , Via Fornace e zona Cantone Sopra. Anche i lavori sull'Elvo, urgenti e resi necessari nel post alluvione, termineranno a breve: sarà possibile quindi revocare anche l'ordinanza di sgombero per i residenti interessati di Via per Muzzano.

L'ultimo consiglio comunale dell'anno si è concluso alle 21,13 di martedì 22 dicembre. Tra i punti più salienti l'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), l'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) computato da Cosrab e Seab che prevede una differenza di circa 8000 euro e che sarà ripartita in 2 anni a partire dal 2021, la riscossione coattiva dei ruoli tramite l'agenzia delle entrate e la ratifica della delibera di giunta relativa all’adeguamento normativo dell'indennità del sindaco (art. 82 del tuel). Contestualmente la sindaca Monica Mosca ha deciso di donare una parte dell'indennità dovuta in favore del bilancio comunale, una parte in favore di un progetto solidale per un servizio aggiuntivo di domiciliarità leggera per dare un po’ di sollievo alle famiglie in stato di bisogno a causa della pandemia COVID, e una parte per l'acquisto di parte dell'arredo necessario per l'ambulatorio socio-sanitario che a breve verrà inaugurato. La ratifica prevede anche l'adeguamento economico per il nuovo revisore, il dottor Fabrizio Robbiano che entrerà in carica al primo gennaio sino a dicembre 2023. Infine, tra il 23 e il 24 dicembre il Gruppo di Protezione Civile ha distribuito, per conto del Comune, una trentina di buoni spesa alimentari alle famiglie colpite economicamente dal COVID.

In tema di feste natalizie, quest'anno non ha avuto luogo l'annuale edizione di "Facciamo Natale" per evitare assembramenti, ma nonostante ciò le luminarie porteranno un po' di atmosfera nella via principale e in alcuni punti del paese. Pur nel rispetto delle restrizioni, non sono mancate iniziative per i ragazzi che frequentano gli asili e le scuole: da Babbo Natale che allieta i bambini e porta anche un libricino per i bambini del nido comunale, all'albero decorato in piazza dai bambini della scuola dell'infanzia e dai racconti di Natale animati da Costanza e Martina, le 2 ragazze del servizio civile in biblioteca che raccontano e animano le storie natalizie per le classi elementari che, rispettando la regola delle "bolle”, si spingono sino alla piazza comunale. Inoltre quest'anno la Befana, contattata dalla Pro Loco, donerà una calza ai ragazzi del paese.