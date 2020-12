"Non riesco a vedere la messa in TV", simpatico intervento dei Carabinieri alla Vigilia

Curioso intervento dei Carabinieri a Valle Mosso di Valdilana il giorno della Vigilia di Natale. Tutto è partito dalla telefonata di una donna al 112: durante la chiamata non era chiaro il motivo della richiesta di intervento, ma i militari si sono recati comunque a casa dell'anziana per capire cosa stesse accadendo. Giunti sul posto, hanno scoperto che la stessa aveva problemi a configurare il decoder e per questo non poteva seguire la messa in TV. I Carabinieri della stazione locale hanno quindi provveduto a sistemare l'apparecchio.