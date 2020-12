Gaglianico, in quattro nella stessa auto: Scatta la sanzione

Sanzione nella notte tra Natale e Santo Stefano per quattro amici nella stessa auto. L'episodio è accaduto verso la mezzanotte a Gaglianico. Tutto è partito da un controllo delle forze dell'ordine, allertate per la musica ad alto volume che alcuni residenti sentivano provenire da un appartamento. Nel corso dell'intervento, i militari hanno scoperto che i quattro erano giunti nella casa utilizzando la stessa macchina e per questo sono stati sanzionati. All'arrivo degli agenti, il volume della musica era ancora alto: i giovani sono stati quindi invitati ad abbassare l'audio.