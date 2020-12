Gaglianico, capriolo incastrato nella recinzione di una casa

Si incastra nella recinzione di un'abitazione e non riesce più a uscirne. È quanto accaduto nella giornata di Natale in una casa di via Gramsci, a Gaglianico. Protagonista un capriolo, che continuava a muoversi nel tentativo disperato di fuggire. In suo soccorso, fortunatamente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella.