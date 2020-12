Il lockdown non ferma le celebrazioni per Santo Stefano, messa "ridotta" in Duomo FOTOGALLERY

Una cerimonia ridotta, nel rispetto delle attuali disposizioni, quella celebrata oggi 26 dicembre in occasione di Santo Stefano, patrono della città di Biella. Fedeli e autorità civili, militari e religiose che avevano precedentemente prenotato il loro posto a sedere si sono riuniti al Duomo, in una messa officiata dal vescovo Roberto Farinella e per l'occasione trasmessa anche in streaming. Ingresso contingentato e senza corteo, ognuno con addosso l'immancabile mascherina e a debita distanza.

Seduti ai primi banchi il sindaco di Biella Claudio Corradino, che ha fatto il suo ingresso in cattedrale accompagnato dal gonfalone della Città; il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin; i comandanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia; il viceprefetto vicario Davide Garra; il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris; il consigliere regionale Michele Mosca e, infine, alcuni assessori e consiglieri del comune di Biella.

"Il nostro pensiero in questo momento - ha detto monsignor Farinella durante l'omelia - va alle famiglie, essenziali per la nostra società, ai bambini, ai giovani, agli anziani, agli ammalati, alle persone sole, a quanti stanno soffrendo anche lavorativamente ed economicamente in questo periodo. Il nostro pensiero, nel giorno di Santo Stefano, va a tutta la nostra comunità".

Per l'occasione, gli operatori liturgici hanno omaggiato due cavalieri del Santo Sepolcro nominati ad ottobre: Carlo Roccato (che fa anche parte del gruppo degli operatori) e Alberto Mosca. Un segno di riconoscenza e stima che l'organizzazione ha voluto inoltrare a entrambi.