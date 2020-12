Covid, il Lama di Graglia: "Lo stress si vince attraverso una ricerca interiore" VIDEO

Sono diverse le minoranze etniche presenti sul territorio biellese e ognuna di loro ha i propri usi e costumi, la propria visione e la propria filosofia di vita. Una di queste è la comunità buddhista del Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario, fondato dal Lama e guida spirituale Paljin Tulku Rinpoce. Proprio con il Lama, in collegamento video, abbiamo avuto occasione di parlare dei valori riscoperti durante la pandemia, di come affrontare e vincere lo stress, di ciò che rappresenta il Natale in questo momento storico. "Lo stress si vince attraverso una ricerca interiore - ha dichiarato ai microfoni di Newsbiella - e rivalutando l'importanza dell'altro".

Di seguito l’intervista completa: