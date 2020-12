Che cos’è l’Araldica e a chi si rivolge

L'Araldica studia esclusivamente gli stemmi, detti anche blasoni, e gli elementi grafici e ornamentali che li compongono dandone la cosiddetta "blasonatura" cioè la descrizione delle forme e dei colori con termini araldici.

Le origini

Per scoprire le origini del nome, dobbiamo risalire al Medioevo, dove troviamo appunto la figura dell’araldo la persona incaricata a riconoscere a distanza i cavalieri e le relative casate basandosi esclusivamente sui disegni e quindi sugli stemmi presenti sullo scudo o sulle bandiere.

Dobbiamo ricordare anche che in quell’epoca la maggior parte della popolazione era analfabeta e quindi non sarebbe stato molto efficace scrivere il nome o le iniziali del cavaliere sullo stemma

Come spiegato in questo articolo su aagi.it, l’araldica si è quindi diffusa come un sistema di identificazione non solo delle persone ma anche delle famiglie e delle linee di discendenza.

Gli araldisti, a partire dal XV secolo, hanno compilato numerose raccolte di stemmi miniati o "blasonati" (cioè descritti con il linguaggio araldico), detti appunto blasonari, stemmari o armorari.

Grazie a queste opere, conservate in archivi e biblioteche private e pubbliche è oggi possibile ritrovare lo stemma di una famiglia, che può essere di tipo "gentilizio", "di cittadinanza", o "borghese".

False credenze

L'Araldica è spesso riconosciuta come la materia che studia tutti i vari aspetti della storia di una famiglia: origine e significato del cognome, cronologia degli antenati, esistenza di uno stemma e di eventuali titoli nobiliari o onorifici ma non è affatto così.

La storia legata al ramo familiare e il relativo significato del cognome sono infatti argomenti legati allo studio della genealogia ed alla ricostruzione dell’albero genealogico.

Questa associazione errata è in parte dovuta alla mala informazione e alle notizie sbagliate che si possono trovare online in diversi siti che posso creare una certa confusione e disorientare chi vorrebbe realmente conoscere il passato della propria famiglia.

Un’altra abitudine sbagliata è concentrarsi unicamente sul cognome per risalire al ramo della propria famiglia ed al relativo stemma.

Non è assolutamente vero infatti che tutte le famiglie contraddistinte dallo stesso cognome hanno la stessa origine e la stessa storia. Un cognome, infatti, soprattutto se con un alto grado di diffusione a livello nazionale, può essere sorto con varie motivazioni e in modo del tutto indipendente, in epoche e località assai diverse.

Come risalire in modo preciso alla storia della propria famiglia

Solamente la ricostruzione dell'albero genealogico, basata sulle registrazioni di nascita, matrimonio e morte dei singoli ascendenti, può dimostrare in modo inoppugnabile che l'attuale rappresentante di una famiglia discende da un antenato che, in una certa epoca passata, ha avuto un riconoscimento della sua nobiltà e dello stemma.

Per ricostruire in modo appurato l’albero genealogico della propria famiglia è necessario ritrovare le testimonianze delle generazioni passate che hanno lasciato una traccia in documenti ufficiali e notarili conservati nella maggior parte dei casi in archivi civili ed ecclesiastici nelle località in cui sono vissute.

A chi rivolgersi per una ricerca araldica

Se hai intenzioni di risalire alla storia della tua famiglia ti starai chiedendo a chi rivolgerti e come fare.

Ci sono diverse possibilità a seconda del tuo budget e di quanto approfondita vorrai che sia la tua ricerca.

Online esistono diversi portali famosi in cui puoi risalire alla storia famigliare. Molti di essi si basano su un abbonamento mensile o annuale per accedere ad un archivio ed effettuare tutte le ricerche necessarie basandosi sempre sul cognome a cui si è interessati ed altri dati importanti.

Se si vuole invece una ricerca più approfondita ed accurata ci si può rivolgere alle diverse associazioni e società fisiche che mettono a disposizione la propria esperienza ed il proprio personale.

Quest’ultima soluzione è decisamente più costosa ma sicuramente di una qualità maggiore. Le associazioni araldiche che svolgono le ricerche hanno anni di esperienza e si avvolgono di professionisti esperti che sapranno sicuramente ricostruire in modo preciso ed accurato l’albero genealogico della tua famiglia.