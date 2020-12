“I piccoli negozi fanno grande il tuo paese”, al via l’ambizioso progetto di quattro comuni della Valle Elvo

“I piccoli negozi fanno grande il tuo paese. Acquista in Valle, la montagna vivrà”. Questo il motto dei sindaci e delle amministrazioni comunali di quattro paesi della Valle Elvo, Camburzano, Magnano, Zubiena e Muzzano (capofila dell’iniziativa), che hanno partecipato e ottenuto un contributo sul progetto “Cibo ed eredità, valorizzando le comunità locali” finanziato dal Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani a sostegno delle attività commerciali, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto prevede una serie di azioni a sostegno delle attività commerciali locali per contrastare il fenomeno della desertificazione dei piccoli comuni montani, che proprio in questo periodo di pandemia hanno rivelato la loro importanza per mantenere viva e unita la comunità, accanto ai servizi pubblici essenziali, come farmacie, uffici postali, presidi Asl e nidi, asili, scuole. "Le festività natalizie sono un’occasione importante per fare scelte di consumo consapevoli e sostenere le attività artigiane e i piccoli negozi - sottolinea Roberto Favario, sindaco di Muzzano -. Comprando in paese si mantengono vivi i mestieri e le attività che assicurano dei servizi essenziali per la comunità, tutelando intere fasce di popolazione, in particolare quelle più deboli, ma non solo, sono anche un presidio importante contro la progressiva perdita d’identità del nostro territorio montano". Le attività commerciali fino ad oggi finanziate sono state sei, che da fine mese riceveranno un'apposita fornitura di scaffali in legno di castagno piemontese, realizzati dalla Rete biellese/canavese "Si parte dal bosco", premiata da Legambiente e Pefc come Comunità Forestale Sostenibile del 2020; scaffali ove saranno ospitati e valorizzati i prodotti del territorio, punto di forza delle realtà commerciali dei paesi. I negozi saranno sostenuti anche con una fornitura di prodotti di origine biologica della Rete agricola biellese "Teritori" che garantisce la tracciabilità di tutta la filiera. "Comprare un prodotto artigianale nel commercio locale significa acquistare un prodotto unico e di qualità - sostiene il sindaco di Magnano, Anna Grisoglio - prodotto di cui si garantisce la provenienza della materia prima e la sua sicurezza alimentare, si tutelano le tradizioni e la cura del nostro territorio, si rendono visibili attività fondate su passione ed esperienza, linfa vitale della nostra Valle, si favoriscono le relazioni di prossimità in ambienti accoglienti e dove si praticano prezzi onesti". Aggiunge il primo cittadino di Camburzano, Luca Menegon: "È fondamentale essere consapevoli dell'importanza dei nostri consumi e delle economie che generano per incentivare percorsi di qualità, i nostri acquisti possono fare la differenza, sosteniamo la nostra economia e le nostre filiere locali". Gli fa eco Davide Basso, sindaco di Zubiena: "In questa fase storica complicata, invitiamo tutta la comunità a stringersi per sostenere le attività di vicinato che popolano, animano e danno valore ai singoli comuni e a tutto il territorio della Valle. Facciamo acquisti di vicinato per ripartire insieme". Il progetto avrà la durata di tre anni e la cifra complessiva stanziata dai quattro Comuni sarà di 100.000 euro a favore delle attività commerciali, che verranno sostenute anche attraverso una campagna promozionale e di sensibilizzazione della cittadinanza e del pubblico in generale. Tra le misure già attuate il contributo per l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di internet point (22.400 euro), la fornitura delle scaffalature in legno e dei prodotti del territorio (19.800 euro). Nell'arco del 2021 sarà pubblicato un nuovo bando per sostenere e ampliare il servizio della consegna a domicilio. I riferimenti del finanziamento sono Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani - Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri.