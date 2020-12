I controlli sugli inchiostri per tatuaggio diventano legge

Tattoo in un'immagine di repertorio

Il 14 dicembre 2020 é stato adottato il regolamento dell'Unione Europea 2020/2081 che modifica l’allegato XVII del REACH sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.

Sono previsti, per inchiostri per tatuaggi e trucco permanente, limiti di concentrazione specifici per numerose sostanze pericolose e cancerogene.

Le attività svolte da Arpa Piemonte negli ultimi anni, in collaborazione con la Regione Piemonte, il Ministero della Salute ed ECHA, hanno contribuito a fornire la base per la validazione dei metodi analitici di controllo di questi prodotti.