Dal Nord Ovest - Fuori strada con l'auto, Vigili del Fuoco e 118 in azione

Intervento dei Vigili del Fuoco di Novara intorno alle 15,10 di ieri, 24 dicembre, in corso Risorgimento per un incidente stradale autonomo. A mettere in sicurezza l'auto coinvolta una squadra del comando provinciale, intervenuta insieme al 118. Sul posto per rilievi e viabilità anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale.