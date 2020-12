Scivola in una scarpata a Biella Chiavazza, recuperato dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale FOTO

Stava probabilmente passeggiando in via Milano a Biella Chiavazza, nei pressi della Banca Sella, quando è scivolato in una scarpata a bordo strada lungo il Cervo. L'episodio è accaduto poco fa, nel primo pomeriggio di oggi 25 dicembre. L'uomo, di cui non sono note le generalità, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che, portato a termine l'intervento reso difficoltoso dalla presenza di alcuni rovi, lo hanno affidato alle cure del 118. Sul posto anche i Carabinieri.