Ladri rubano “Babbo Natale” e renne meccaniche, l'amarezza degli amici della Fraschea: “Gesto che lascia ferita”

Nemmeno lo spirito del Natale ferma l'azione dei ladri. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre mani ignote hanno colpito a Sandigliano portando via le installazioni natalizie che alcuni residenti di frazione Fraschea avevano preparato per celebrare l'arrivo delle festività.

“Da più di 100 anni prepariamo eventi sociali per creare quello spirito di solidarietà tra i residenti – spiegano ai nostri taccuini gli Amici della Fraschea – Insieme all'amministrazione comunale abbiamo deciso di ravvivare ala nostra area verde con luci e decorazioni natalizie. Nello specifico sono stati allestiti un presepe, realizzato con oggetti di scarto, un Babbo Natale imbottito che sale su una vecchia scala a pioli e renne meccaniche ed illuminate a festa. Dall'8 dicembre hanno strappato un sorriso alle famiglie e ai bambini che passavano di lì, visto anche il periodo non facile legato al Covid, poi l'altra sera l'amara sorpresa”.

Portate via, infatti, le renne fissate al terreno con una catena e paletti di metallo, completamente tagliate da una tronchesi. Sparito anche il Babbo Natale imbottito, insieme alla scala; risparmiato, invece, il presepe di Natale. “Spiace non tanto per il danno economico, ma per il gesto in sé – sottolineano gli Amici della Fraschea – avvenuto a pochi giorni da Natale. Non è una festa qualsiasi ma è la seconda festa più importante della cristianità. Lascia una ferita a tutti noi. Ora abbiamo fatto denuncia ai Carabinieri, e siamo fiduciosi che in un modo o nell'altro le renne e Babbo Natale torneranno al loro posto. Grazie a tutti per la solidarietà dimostrata”.