Il territorio biellese piange la scomparsa dell'imprenditore Giacomino Verzoletto

Mondo dell'imprenditoria biellese in lutto per la morte dell'88enne Giacomino Verzoletto. Quella della famiglia Verzoletto è una storia tramandata di generazione in generazione a partire dal padre di Giacomino, titolare di un'azienda tessile biellese, passando poi dall'imprenditore appena scomparso fino al figlio Stefano, che nei primi anni 2000 ha anche ricoperto il ruolo di presidente della Pallacanestro Biella. Originario di Ponzone, Giacomino è diventato negli anni titolare di diverse aziende tessili della provincia. L'ultimo saluto si svolgerà lunedì 28 dicembre.