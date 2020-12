I Vigili del Fuoco non si fermano neanche a Natale: Salvato un gattino incastrato in una canna fumaria

Non solo incendi, calamità naturali o incidenti: i Vigili del Fuoco si occupano anche di interventi di recupero di animali domestici e non si fermano mai, nemmeno a Natale. Com'è accaduto questa mattina, 25 dicembre, in un'abitazione di Tollegno dove un gattino si è incastrato all'interno di una canna fumaria senza riuscire più ad uscirne. Una volta ricevuto l'allarme, gli uomini del 115 si sono introdotti nella struttura per recuperare il micetto, che dai primi riscontri non avrebbe riportato ferite. Salvato dai Vigili del Fuoco, è stato affidato alle cure dei suoi padroni.