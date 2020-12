Crevacuore: Ubriaco alla guida finisce fuori strada, 25enne nei guai

Ha assunto dell'alcol, poi si è messo alla guida. Ad un certo punto ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada contro un muro di contenimento. L'episodio è accaduto alla Vigilia di Natale in via Garibaldi a Crevacuore. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della vicina Stazione di Crevacuore che, dopo essersi accertati delle buone condizioni dell’automobilista 25enne, hanno regolato il traffico e proceduto alle incombenze del caso.

Il conducente, visibilmente alterato, è stato sottoposto all’alcoltest, il cui esito è risultato positivo con un valore in eccesso di oltre 4 volte il consentito. Per tale ragione la patente gli è stata immediatamente ritirata ed il veicolo, non marciante, è stato rimosso con il carro attrezzi e sottoposto a sequestro amministrativo.

Il giovane è rimasto fortunatamente illeso e non ha avuto bisogno di ricorrere ai sanitari. Completati gli accertamenti, dalla caserma di Crevacuore partirà un rapporto diretto agli Uffici competenti.