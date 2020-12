Candelo, canna fumaria a fuoco in via Martiri FOTO

Principio d'incendio di una canna fumaria nella serata di oggi, 25 dicembre, in via Martiri Antifascisti a Candelo. Le fiamme sono state circoscritte in breve tempo dai Vigili del Fuoco, allertati dai residenti. Una volta spento il rogo, che non avrebbe provocato gravi danni alla struttura, gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'impianto.