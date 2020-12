Emily Angelillo al contrattacco: partono le querele agli autori dei pesanti insulti sui social

E alla fine dopo aver pensato molti giorni e trascorse notti all'insegna dell'insonnia, arriva la decisione di Emily Angelillo: "Credo sia giusto denunciare le persone che mi hanno insultato pesantemente sui social. Non possono permettersi di diffamare la mia vita privata e da professionista. Mi affido ad un avvocato e sarà un dispendio economico per me non indifferenti ma ho voglia di dare una lezione a chi non si è regolato".

Ad oltre un mese dalla bufera mediatica alla quale era stata sottoposta (LEGGI QUI), la ballerina biellese, con oltre 15 anni alle spalle tra Mediaset e Rai, prepara il contrattacco. E come darle torto? In fondo il rispetto è alla base di qualsiasi rapporto, ancor maggiore quando arriva da dietro un computer senza il coraggio di affrontare "vis a vis" una persona.

"Mi sono ben guardata dal rispondere agli insulti che mi hanno distrutta moralmente -racconta Emily Angelillo". Non ho polemizzato, non lo ritenevo giusto e non riesco a capire il perchè di un simile accanimento nei miei confronti. In vita mia ho sempre insegnato a mantenere un modo elegante in qualsiasi situazione si potesse presentare. Stavo lavorando alla Rai non in una festa privata, con tutto il rispetto necessario. Come scuola eravamo chiusi, mi è stata suggerita la collaborazione per un programma con ampio discorso a séguito. Non mi è mai stata proposta la 'spesa sexi' ma un tutorial per una ragazza all'approccio con i tacchi alti. La conclusione doveva essere vista in chiave ironica".

E poi, chi non avrebbe accettato questo incarico? "C'erano 10 professionisti di Rai2 -prosegue- e io avrei dovuto dirgli cosa dovevano fare? Un pasticcio del genere non me lo aspettavo, è come fossi salita sul ring per un incontro di boxe e ne avessi prese di santa ragione".

Ora Emily pensa al futuro, alla riapertura della sua scuola, un ritorno alla normalità che la riconcilierebbe con il mondo, con il suo mondo attuale costruito da danza e insegnamento nella speranza che questa pagina della sua vita venga rimossa al più presto. Il sostegno di chi conosce Emily Angelillo è arrivato anche da persone che forse la professionista non avrebbe mai pensato. Ma in tutto questo crediamo che il video realizzato dalle "sue ragazze" della scuola di danza Dance4 rispecchi l'immagine di quello che fino ad oggi sia riuscita a trasmettere. E noi lo proponiamo. CLICCA QUI PER VEDERLO