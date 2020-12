Addio alla 46enne Raffaella Matarrese, il ricordo del Cerchio Druidico Italiano

"La morte è solo uno dei tanti riti di passaggio che segnano il percorso della nostra vita ma è l’unico che lascia una profonda nostalgia nel cuore, perché si è consapevoli che la persona che l'ha oltrepassata non tornerà indietro e non ci sarà più possibilità di un abbraccio o semplicemente di un dialogo". Queste le parole del Cerchio Druidico Italiano, che ad un post di Facebook ha affidato il proprio dolore per la morte della biellese Raffaella Matarrese, scomparsa prematuramente all'età di 46 anni nel giorno della Vigilia di Natale.

Raffaella, Druidessa iniziata del Cerchio, lascia la mamma Luigia, il fratello Ruggero e la zia Carla con i figli Sergio e Gianmaria. Lunedì 28 dicembre la sua salma verrà trasportata al Tempio Crematorio di Valenza. Anche l'Associazione Antica Quercia di Biella, che fa parte del Cerchio Druidico Italiano, le ha dedicato un post: "Oggi salutiamo dal profondo del nostro cuore la nostra consorella Raffaella - scrivono - che ci ha prematuramente lasciati. La morte fa parte del ciclo della vita ma anche essa deve essere vissuta con dignità. La tua scomparsa la ricorderemo in eterno. Al prossimo incontro".