Sardegna in lutto per la morte di Pasquale Puligheddu portato via a soli 49 anni

L’antivigilia di questo Natale, già venato di tristezze, è segnata a lutto per Pasquale Puligheddu, morto a soli 49 anni. Se l‘è portato via la peste del tempo moderno, lasciando nel dolore i suoi quattro figli e Maria Luisa Congiu, la compagna della sua vita con la quale ha calcato i palchi delle feste della nostra Isola.Oliena e tutta la Sardegna piangono la perdita dei uno dei suoi figli migliori, continuatore di pura espressione musicale.Da Biella, la partecipazione commossa in poesia nei versi di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro).

A Pascale Puligheddu in memoria

Cando in sa festa t'apo saludadu,

No pensaimis chi finf sos adios.

Tue m'as e t'apo auguradu,

De nos torrare a bider sende bios.

Ti ch'andas sena mancu saludare,

Cosa chi tue no acostumaias.

Pero serenu ti cherzo ammentare,

Comente amigu fidele vivias.

Nos as fatu unu bellu regalu,

As pienu sa bertula 'e nadale.

No as connotu tempus pius malu,

Ti nd'est falada sa peus istrale.

Tue fizu fieru e su Corrasi,

Fizu fidele de sa sardidade.

Chie creiat ca finias gasi,

A barantanoe'annos de edade.

Nara, proite che 'oltas sas palas,

E ti che bolas che astore a tundu?

Atraessadu as sas oras malas,

Traitu dae sos males de su mundu.

Tue, amigu ‘e musicalidade,

Chi as lassadu sulcos semenados.

Cust'era fea de disamistade,

Solu sos bonos che los at messados.

Cantas festas sonadas cun dulcura,

Cun sa famina chi aias in coro.

Como falada nd'est sa disaura,

Chi reduidu t'at che unu moro.

Bonu viazu faghe amigu meu,

Tra sos isteddos de su firmamentu.

Ca no ti connoschia modu feu,

As a restare su menzus ammentu.

Uliàna ti mando custu cantu,

Pro custu fizu chi est unu eroe.

E su chi balet, tue ischis cantu,

Est altu che Corrasi e Corru 'e Boe.

Amigu meu in sa paghe santa,

Martire fizu de su tempus malu.

Pero as piantadu una pianta,

Chi est pro s'umanidade unu regalu.

Cun tristura

Nigolau Loi, su 24 de su mese de Nadale 2020

A Pasquale Puligheddu in memoria

Quando nella festa ti ho salutato,

Non pensavamo che erano gli addii.

Tu m’hai e ti ho augurato,

Di tornare a vederci essendo in salute.

Te ne vai senza salutare,

Cosa che tu non eri solito fare.

Però sereno ti voglio ricordare,

Come amico fedele vivevi.

Ci hai fatto un bel regalo,

Hai riempito la bisaccia di natale.

Non hai conosciuto tempo peggiore,

Ti è sceso il peggiore strale.

Tu fiero figlio del Corrasi,

Figlio fedele della sardità.

Chi credeva che finivi così,

A quarantanove anni di età.

Dicci, perché volti le spalle,

E t’involi come astore in cerchio?

Attraversato hai ore amare

Tradito dai mali del mondo.

Tu, amico della musicalità,

Che hai lasciato solchi seminati.

Questa era brutta di inimicizia,

Solo i buoni li ha mietuti.

Quante feste suonate con dolcezza,

Con la donna che avevi in cuore.

Adesso ne è discesa la sventura,

Che ridotto ti ha come un moro.

Buon viaggio fai amico mio,

Tra le stelle del firmamento.

Perché non ti conoscevo modo brutto,

Hai da restare il miglior ricordo.

Oliena ti mando questo canto,

Per questo figlio che è un eroe.

E quello che vale, tu sai quanto,

E' alto come Corrasi e Corre ‘e Boi.

Amico mio nella pace santa,

Martire figlio del tempo malvagio.

Però hai piantato una pianta,

Che è per l’umanità un regalo.

Con tristezza,

Nicola Loi, 24 dicembre 2020