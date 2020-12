Natale, la fiaba di Antonella Scalcon vive nei disegni dei bimbi delle scuole di Portula VIDEO

"Il Natale del lupo Gedeone" è il titolo della fiaba natalizia scritta dalla biellese Antonella Scalcon. A renderla ancora più speciale sono stati i bambini della scuola dell'infanzia e della prima elementare della primaria di Portula, che con i loro disegni hanno dato vita al racconto in un video pubblicato su Youtube. "Un modo speciale per augurarvi buone feste - scrive l'autrice - riportando per un attimo i colori in questo momento grigio".