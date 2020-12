Messa di Natale 2020, Farinella: "Se cambiamo noi cambia tutto intorno a noi" FOTO

"Per riconoscere la luce di Cristo ci vuole umiltà, come quella che ha mostrato san Giuseppe, a cui Papa Francesco ha dedicato il 2021". Con queste parole il vescovo Roberto Farinella ha iniziato l'omelia della messa della Vigilia di Natale al Duomo di Biella. Una funzione meno partecipata del solito per via delle attuali restrizioni, ma sempre viva e sentita.

"Tutti dobbiamo convivere nella tolleranza, nel rispetto reciproco e nella solidarietà - ha proseguito il vescovo - anche in un momento così buio e di angoscia. È proprio questo lo spirito del Natale: condividere con gli altri la grande verità di Cristo Gesù dando il nostro contributo al mondo non per apparenza, ma come veri cristiani. Se cambiamo noi, cambiano gli altri e le circostanze intorno a noi".

Come da tradizione, durante la messa è stata posizionata la statua di Gesù bambino nel presepe all'interno della cattedrale. Anche stamattina, proprio in occasione del Natale, monsignor Roberto Farinella ha celebrato la funzione nuovamente in Duomo.