Fotogruppo Riflessi, 80 fotografie per i lavoratori dell'ospedale - FOTO

Alla sezione Mostre del sito internet https://www.fotogrupporiflessi.it/ sono visibili le 80 fotografie che, fino al 18 dicembre, sono state esposte nell'atrio dell'ospedale di Biella, e che l'associazione ha dedicato ai mille e più lavoratori del Degli Infermi in tempi di covid-19 e a tutti coloro che, per vari motivi, devono frequentarlo.

"Quest'anno non siamo riusciti ad organizzare le nostre consuete mostre e proiezioni, - dice Maria Grazia Schiapparelli di Fotogruppo Riflessi - ma abbiamo comunque lavorato e preparato questo progetto. Abbiamo partecipato in 20 con 4 foto ciascuno. Grazie a tutto il personale che non si risparmia, a tutti i volontari, agli ospiti e ai loro visitatori, a quelli a cui speriamo di regalare un sorriso e un attimo di svago. Buone Festività a tutti!".

Sul sito di Fotogruppo Riflessi è inoltre visibile la precedente mostra virtuale "Immagini e parole".