Un Natale diverso. Il Pastore Alberto Antonello ci parla VIDEO

Natale 2020, un Natale diverso, immerso nel dolore e nel timore della pandemia. Può però tutto questo privarci del vero senso del Natale derubandoci del suo valore più profondo? No di certo, anzi le difficoltà contingenti posso diventare l'opportunità' per ritornare a riflettere sulla nascita di Gesù che ha diviso la storia in due, un prima e un dopo Cristo. Questo evento unico al mondo può trasformare anche oggi la tua vita.