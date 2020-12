"I Circoli presidio della società civile e della democrazia"

"Ci auguriamo che l’esclusione dei Circoli ricreativi, culturali e sociali dalle disposizioni che permettono la parziale riapertura dei luoghi di aggregazione disposta dai recenti provvedimenti del Governo, si possa rapidamente risolvere con le dovute integrazioni all’interno dei futuri DPCM e relative Ordinanze. Le forme organizzative di aggregazione e di socialità che si svolgono nei nostri Circoli, espressione di un tessuto vivo e propositivo della nostra società, si differenziano da quelle commerciali “sostanzialmente” per il senso e per il valore civile e democratico delle attività sociali che in essi si svolgono.

Se passasse l’idea che, a parità di regole di sicurezza e dispositivi sanitari, i Circoli sono più “pericolosi” di un bar, di un'assemblea di condominio o di un luogo di lavoro, dovremmo desumere che la cittadinanza attiva, l’impegno civile, la cultura, la solidarietà e la coesione sociale possano essere considerati elementi secondari o addirittura nocivi per il Paese! Non è accettabile ! Non possiamo arrenderci allo sconforto e alle difficoltà, che questi mesi di emergenza sanitaria e di isolamento sociale legati al Covid ci hanno portato!

Come abbiamo più volte comunicato in questi mesi, siamo consapevoli che l’emergenza sanitaria non è terminata e siamo coscienti della responsabilità che occorre per affrontare questo momento storico. Abbiamo messo sempre al centro la salute come bene primario e lo abbiamo dimostrato in questi mesi in cui i Circoli, anche in parte modificando le propria attività e i propri orari, hanno garantito in sicurezza non solo una variegata offerta culturale, ma anche occasioni di socialità, sostegno reciproco, e azioni di solidarietà alimentare, attraverso l’impegno di centinaia di volontari.

La soppressione dell’art. 108 della Legge di Bilancio è sicuramente una buona notizia, perché evita a moltissime realtà del Terzo Settore di essere assoggettate al regime commerciale. Però non basta! Per i Circoli quello che sta accadendo è, di fatto, un secondo lockdown e pertanto chiediamo ai PARLAMENTARI PIEMONTESI di attivarsi URGENTEMENTE:

1) affinchè quando il Piemonte diventerà zona “gialla”, venga superato il lockdown totale delle attività dei Circoli, compresa la somministrazione, prevedendo la possibilità di aperture parziali, in analogia con i locali pubblici, superando la circolare del Min. Interno del 27 ottobre 2020;

2) affinché vengano ampliate le misure di ristoro regionali e nazionali a favore dell'associazionismo. Ci rendiamo disponibili, come sempre, per costruire insieme le politiche sociali e culturali più idonee, nelle quali i Circoli e le Associazioni possano contribuire a rigenerare le nostre comunità e a rendere le nostre città e i nostri paesi del Piemonte più accoglienti e vivibili per tutti.

Restiamo ovviamente a disposizione per un confronto nel merito delle nostre proposte.

Torino, 22 dicembre 2020

Approvato dall'Assemblea Regionale del Forum del Terzo Settore in Piemonte Soci del Forum del Terzo Settore in Piemonte: A.D.A. Associazione per i diritti degli anziani – ACLI Piemonte - AGS per il territorio – AICS Piemonte– ANFASS Piemonte – ANPAS Piemonte – ANTEAS Piemonte – ARCI Piemonte – ASC Arci Servizio Civile – Associazione Casa Oz - Associazione LA BOTTEGA DEL POSSIBILE – AUSER Piemonte – AVO Regionale Piemonte ONLUS - CICSENE – CNCA Piemonte – Consorzio Sinapsi – Coordinamento SOMS Piemonte – COP Consorzio ONG Piemontesi – CROCE VERDE Torino – Csain Piemonte - CSEN Piemonte – FEDERSOLIDARIETA’ Confcooperative - FIDAS – FISH – Formazione 80 – GIOC – GRUPPO ABELE – LEGACOOPSOCIALI Piemonte – SCS Opere Salesiane CNOS - SMS Cesare Pozzo Piemonte – TESC Piemonte – UISP Piemonte – UNPLI Piemonte – US ACLI Piemonte"