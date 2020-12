Baraggia deturpata dai rifiuti, un lettore ci manda le foto

Chissà quando i "zozzoni" seriali prenderanno coscienza e consapevolezza che la terra è anche casa loro.. Non è il caso di questo incivile che ha abbandonato gli ingombranti in Baraggia tra Candelo e Mottalciata. Zozzone e ignorante, che non sa che il ritiro è gratuito e oltretutto si risparmierebbe la fatica di caricare il materiale, di muoversi col favore delle tenebre per scaricare e lordare il territorio e si eviterebbe di appartenere alla famigerata categoria.