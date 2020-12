Edilnol Biella, Trada: "Sono affezionato al club ma troppe cose non vanno. Il mio entusiasmo si è spento"

Il fenomeno COVID 19 ha rivoluzionato profondamente la vita di ognuno di noi, sia in ambito sociale sia economico che sportivo, Pallacanestro Biella compresa. Il fatto di non conoscere il tempo occorrente per la fine certa di questa pandemia, rende ogni attività sospesa e si vive nell’ incertezza. Ma non solo, anche il presidente Antonio Trada non appare soddisfatto anzi questo per lui potrebbe essere l'ultima stagione. Ecco le parole del numero uno rossoblù nell'intervista.

"Malgrado questo, per quanto inerente Pallacanestro Biella di cui sono ancora Presidente, -commenta Antonio Trada-, a luglio il Cda decise coraggiosamente, mi sento di dire, di proseguire nell’attività sportiva ed io assicurai, come gli altri che avrei fatto il mio dovere assicurando una sponsorizzazione ben congrua. Speravamo allora che la pandemia terminasse e si potesse tornare a giocare al Palazzetto con il conforto dei tifosi ed anche degli incassi derivanti dalla loro presenza".

Certamente è stato un salto nel buio...un amore incondizionato... "Abbiamo fatto un atto di fede e di coraggio prosegue il presidente- ma ora rischiamo di pagarlo amaramente. Oggi nulla si è risolto: Pallacanestro Biella non ha pubblico e non introita gli incassi derivanti dalla loro presenza. Alcuni sponsor commerciali piegati dal Covid e dal fatto che mancando il pubblico manca la loro visibilità commerciale, (da circa 40/50.000 presenze nel corso del campionato a 0) o si sono ritirati o hanno diminuito l’importo dalla sponsorizzazione. Se non c’è visibilità non c’è ritorno commerciale per le Aziende sponsorizzatrici".

Come dargli torto? "Ricordo inoltre che ad oggi il credito d’imposta che poteva essere la leva fiscale per ottenere maggiori introiti da sponsorizzazione poiché prevedeva uno sconto importante sugli oneri fiscali inerenti gli importi delle sponsorizzazioni sportive, è ancora sospeso -afferma ancora Trada-. Sarà davvero dura salvare la pelle con i presupposti attuali. A mio avviso mancheranno importantissime risorse. Per quanto mi riguarda sino alla fine del campionato od alla sua malaugurata ipotesi di interruzione forzata sarò il Presidente".

E per il prossimo anno? "Credo che non sarò presente in Pallacanestro Biella -continua-. Impegni pressanti di lavoro, necessità di maggiore presenza in azienda per gestire l’emergenze, mi hanno costretto a fare delle scelte. Io vivo in azienda 12 ore al giorno, sabato e domenica compresi e come sempre è stata, la mia prima responsabilità va verso i miei dipendenti. Più di 60 famiglie dipendono dalle fortune di Edilnol. Per tanto la mia presenza in Pallacanestro Biella quest’ anno è stata sicuramente più sporadica. Dello scorso anno. Avevo richiesto al Cda di avere, come gli anni scorsi un appoggio mediante una persona di riferimento idonea e qualificata e che ha già dato prova delle sue capacità negli anni scuri ma non ha trovato il favore del Cda".

C'è un motivo particolare? "Non lo so... -esclama Trada-. Questo personaggio avrebbe tenuto egregiamente i rapporti per l’ordinaria amministrazione, oltrechè istituzionali e la quotidianità fra la società ed il presidente. Lo stesso metodo è stato usato nei primi 2 anni della mia presidenza e mi sembra per i successi sportivi ottenuti e per la riqualifica dello stato debitorio della società oltre alla linearità di gestione, assicuro che il sistema funzionava e bene. Forse dovevo impormi e non cercare consenso negli altri. Questo ed altri atteggiamenti mi hanno certamente contrariato, minando il mio entusiasmo. Nel corso dei mesi, ho saputo sempre di meno riguardo la vita della società, sino a sentirmi estraniato. Non mi sento più facente parte del progetto e si che quando venni chiamato 3 anni fa a coprire, in quel momento, lo scomodissimo ruolo di Presidente di Pallacanestro Biella, mi gettai nella mischia con forza ed entusiasmo, pur avendo prospettive quasi fallimentari in ogni senso per lo stato di allora in cui versava la società".

"Sotto la mia Presidenza la squadra ha raggiunto buonissimi risultati sportivi, nuovi soci da me contattati sono entrati nella compagine societaria capitalizzando con gli altri il Club dice ancora-. E’ stata chiarita e resa operativa una nuova convenzione di gestione del Forum fra il nostro Club e il comune, che ci ha portato ad avere, grazie alla vicinanza e comprensione mostrata dal Sindaco e dall’Amministrazione di Biella, un risparmio importantissimo. Abbiamo affrontato e gestito con le Banche del territorio che ringrazio ancora ed in gran parte risolto, la pesante posizione debitoria che ci trascinavamo dalla retrocessione. Queste sono le più importanti fra le decine di problemi e problemini risolti che avevo trovato".

Oggi però le cose sono cambiate, il suo entusiasmo si è spento. "Mi sembra che la società sia lontana e slegata fra le sue varie componenti prosegue il numero uno di Pallacanestro Biella-. I risultati sportivi ad oggi non sono entusiasmanti ma per questo sono fiducioso che i giocatori molto giovani, acquistino presto sicurezza e così anche l’allenatore. Non credo che sia giusto definirci, con qualche condivisione nella nostra stessa società, la squadra meno attrezzata del campionato, nata già con un piede in serie B. Una squadra senza esperienza e conseguentemente immatura. Chi è pagato per ricoprire certi ruoli societari intervenga, apporti modifiche, rimedi. Come non mi lamenterei degli arbitraggi derivanti dallo scarso peso politico di Pallacanestro Biella. Nello Sport è la classica foglia di fico più vecchia ed usata al mondo.

Poi se anche così fosse, ci sono dirigenti all’interno del club preposti e pagati proprio per lavorare ed impegnarsi per garantire quel rispetto, eventualmente mancante e che i supposti poteri forti devono ad una società seria e gloriosa come la nostra. Concludo affermando che in Pallacanestro Biella ci sono Soci capaci e legati alla Società. Pertanto credo che per loro non sarà un problema continuare a gestire senza di me come avvenuto sino ad ora né tantomeno avranno problemi nel reperire un personaggio che raccolga il testimone dalle mie mani. Li ringrazio per il loro operato. Pallacanestro Biella è un patrimonio importantissimo ed appartiene al territorio ed alla sua comunità, è bene ricordarlo sempre. Per qualsiasi ulteriore chiarimento a chiunque necessitasse io rimango a disposizione, ribadendo comunque la mia sincera affezione alla società".