Candelo, lutto a ridosso del Natale: è andato avanti l'Alpino Dario Borri

Una brutta notizia ha colpito profondamente la comunità di Candelo, a ridosso delle festività del Natale: l'alpino Dario Borri è mancato all'età di 85 anni gettando nello sconforto le penne nere del paese.

“Per tanti decenni è stato presenza attiva e determinante nella vita del nostro gruppo – spiega il capogruppo Alberto Ferraris – Persona saggia, corretta e volenterosa, ha saputo insegnare alla nostra generazione la strada giusta da percorrere. Sempre presente alle nostre manifestazioni e cerimonie, era un punto di riferimento che ora, purtroppo, viene a mancare. Lo ricordiamo con affetto, Dario era una persona che lavorava per unire e non per dividere. Tutti gli Alpini, amici degli Alpini, aggregate e aggregati di Candelo si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Dario”.

Il funerale si terrà alle 14.30 di sabato 26 dicembre alla chiesa di San Lorenzo di Candelo, dove sarà presente una delegazione alpina nel rispetto delle norme del Dpcm.