Cade in un dirupo e muore a 44 anni, lutto nel Biellese

Lutto nel Biellese per la morte di Massimo Piu, che ha perso la vita scivolando in un dirupo profondo circa 50 metri, a Capo Nieddu, in Sardegna. Aveva solo 44 anni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia, avvenuta nella tarda mattinata di ieri, 23 dicembre.

L'uomo stava facendo un'escursione con un gruppo di persone, poi per cause da accertare è caduto nel dirupo, morendo sul colpo. A lanciare l'allarme i componenti della comitiva che non l'avevano più visto insieme a loro. L'eco della sua scomparsa ha raggiunto i confini biellesi, con messaggi di cordoglio sui canali social. Originario di Alghero, era residente a Biella e lavorava in Banca Sella; inoltre, si era da poco trasferito alla sezione Arbitri di Biella, dirigendo qualche partita prima della sospensione dei campionati per l'emergenza Covid.

A ricordarlo il neo presidente dell'Aia Biella Matteo Tombrizi: “Ciao Massimo, riposa in pace. Da poco ti eri trasferito nella nostra sezione, ma io già ti conoscevo perchè avevamo fatto un percorso insieme ai tempi della Serie D. Mi mancherai, un abbraccio e stai vicino ai tuoi cari e ai nostri arbitri”.