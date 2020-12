Biella, consigliera Mazza scrive su social: “Covid mi ha contagiato, toglie energie ma fortunata per persone vicine a me”

“Purtroppo il Covid ha contagiato anche me e tutta la mia famiglia. E oggi dopo 12 giorni di quarantena e il virus che non mi vuole lasciare, trovo la voglia di scrivere qualcosa”. A comunicarlo sulla sua pagina Facebook la consigliera del Partito Democratico di Biella Manuela Mazza.

“Quest'anno sarà un Natale davvero particolare, solo noi tre, ma mi impegnerò a renderlo speciale comunque – sottolinea la dem Mazza - E prima di tutto voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi sono state vicine in queste giornate e che mi hanno offerto il loro aiuto. Mi sono sentita fortunata ad avere tante persone intorno a me. Questo virus ti toglie le energie, la voglia di fare e di parlare. Sono dispiaciuta per il mio lavoro ma cercherò di tornare prima possibile. Mi spiace per i miei colleghi che dovranno coprire i miei turni. Ringrazio la medicina del lavoro e quella preventiva per avermi sostenuta con parole gentili”.