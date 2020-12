Animale selvatico investito questa notte a Sagliano

Incidente a Sagliano, dopo la Domus Laetitiae in via Torino, successo nella notte. Una Suzuki Swift con al volante un 56enne della alta Valle Cervo ha investito un animale selvatico intorno alle 3,30. L'auto è stata danneggiata nella parte anteriore e specificatamente il radiatore. Sono intervenute le forze dell'ordine per l'accertamento del sinistro.