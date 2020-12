Ponderano, il Comune regala alle famiglie il calendario 2021

In occasione delle festività natalizie, il comune di Ponderano omaggia tutte le famiglie con un regalo speciale: il calendario 2021 dal titolo "Pundran: al nos Pais".

“Un piccolo gesto per far sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale in un Natale che si preannuncia diverso, ma non meno speciale – spiega l'assessore Ilaria Zaccaria - Nel calendario sono rappresentati alcuni scorci caratteristici del paese: luoghi che meritano attenzione e rispetto da parte di tutti e che dobbiamo imparare ad apprezzare e a vivere. Ringraziamo Fabrizio Miglietti per aver scattato le fotografie che ci ha gentilmente concesso di utilizzare, la Protezione Civile per la distribuzione dei calendari e tutti coloro che hanno preziosamente collaborato alla realizzazione di questo progetto”.