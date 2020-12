Decreto Natale, ecco cosa cambia da oggi

A partire dal 24 dicembre, entra ufficialmente in vigore il Decreto Natale varato il 18 dicembre. Tutt’Italia, Biella inclusa, sarà zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Tutti gli altri giorni, e quindi il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio 2021, il nostro paese sarà una grande zona arancione.

Regole nei giorni rossi Spostamenti: è concesso uscire dalla propria abitazione solo per recarsi nei negozi aperti, a messa o per fare attività motoria. Resta sempre possibile spostarsi per comprovate esigenze lavorative, di salute o di particolare necessità, ricorrendo al modulo di autocertificazione. Incontri: è concesso far visita a parenti, fidanzati o amici, ma non in più di due persone. I bambini sotto i 14 anni e le persone disabili/non autosufficienti potranno spostarsi senza limiti di numero. Bar e ristoranti: restano chiusi così come gelaterie e pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22, mentre per il servizio a domicilio non vi sono restrizioni. Restano aperti solo gli autogrill e i bar ubicati in aeroporti e stazioni. Negozi: restano chiusi 7 giorni su 7 eccetto supermercati, alimentari, farmacie, parrucchieri, librerie, edicole, fiorai, negozi di articoli sportivi, negozi di giocattoli, tabaccherie, ferramenta, negozi per animali e lavanderie.

Regole nei giorni arancioni Spostamenti: è possibile muoversi liberamente, ma solo entro i confini del proprio comune. Unica deroga concessa per chi abita in comuni con meno di 5.000 abitanti: in questo caso sarà possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri, esclusi i capoluoghi di provincia. Per altre necessità legate al lavoro, alla salute o a particolari emergenze resta comunque possibile spostarsi ricorrendo all’autocertificazione. Incontri: nonostante non vi siano particolari limitazioni, il governo raccomanda di evitarli. Ancora vietata qualunque tipologia di festa. Bar e ristoranti: restano chiusi così come gelaterie e pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22, mentre per il servizio a domicilio non vi sono restrizioni. Restano aperti solo gli autogrill e i bar ubicati in aeroporti e stazioni. Negozi: restano aperti con orario prolungabile fino alle 21. Ricordiamo inoltre che il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 sarà valido sino al termine delle suddette restrizioni.