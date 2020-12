Cavaglià, il Comitato Croce Rossa è il "Personaggio dell’Anno 2020"

Appuntamento alle 11:30 di oggi, giovedì 24 dicembre, sulla pagina Facebook del Comune di Cavaglià, con la diretta, dalla sala convegni dell'Edificio Aquila, della cerimonia in cui l'Amministrazione consegnerà al Comitato della Croce Rossa di Cavaglià il premio "Personaggio dell’Anno 2020".

Il Comune tributerà un riconoscimento anche alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale degli Infermi ed ai medici di famiglia. "Pur nell’impossibilità di festeggiare come lo scorso anno con la presenza di tutti i cittadini, - dichiara l'Amministrazione - abbiamo voluto che ci fossero anche loro, mandando in diretta Facebook l'evento. È doveroso mantenere vivo questo importante momento, sottolineando l’impegno dimostrato da tutto il personale sanitario e dai volontari, in questo difficilissimo 2020".

Mancano poche ore al Natale e a Cavaglià alcuni regali sono già arrivati. Ieri, mercoledì 23 dicembre, Chiarina Cappuccina, l'Elfo Freddy e la renna Jimmy, travestita da cane, aiutanti di Babbo Natale, hanno consegnato i primi doni ad alcuni bambini del paese.

Attivi anche sindaco ed assessori che, in questi giorni, stanno consegnando a domicilio un piccolo regalo di Benvenuto ai Cavagliesi nati nel 2020 e alle loro famiglie. In tema di delivery fanno la loro parte anche i volontari comunali, che stanno portano nelle case del paese "Cavaglià: terra del cuore", l'opuscolo informativo delle attività dell'Amministrazione Comunale, con inserto il calendario della raccolta rifiuti 2021.