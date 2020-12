Bioglio, donati libri ai 48 giovani allievi della scuola primaria e parentale

Libri in dono ai 48 giovani allievi della scuola primaria e parentale di Bioglio. Questa l'iniziativa realizzata dal Comune, spiegata dallo staff del sindaco Ceffa nella persona di Marco Ascari, che si è attivato in prima persona insieme alla consigliera con delega ai Rapporti con l'Istituto Comprensivo Claudia Marucchi: “Rispetto agli altri anni abbiamo pensato a qualcosa di speciale. Grazie ad un accordo con una libreria di Biella abbiamo potuto effettuare questa donazione per i nostri ragazzi. Ringraziamo per il bel gesto e del dono che ha sicuramente fatto piacere”.