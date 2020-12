Vigilia di Natale al tempo del Covid, a Biella via Italia deserta e code fuori dagli alimentari

Vigilia di Natale diversa da tutte le altre e contrassegnata dall'emergenza coronavirus. Da oggi, 24 dicembre, il Biellese (e l'Italia intera) è tornato ufficialmente in zona rossa, con tutte le limitazioni e restrizioni del caso decise dal Governo Conte dopo l'approvazione del cosiddetto decreto Natale del 18 dicembre scorso.

Nonostante siano vietati tutti gli spostamenti non necessari se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza, molti cittadini hanno raggiunto questa mattina i negozi di alimentari presenti nel centro di Biella. Diverse le code fuori dagli esercizi, tra panetterie, macellerie e gastronomie.

Diversa la situazione che si registra in via Italia, dove si incrociano poche persone lungo il tragitto, con i negozi chiusi e le serrande abbassate. Le misure del decreto Natale per limitare il contagio da Covid-19 resteranno in vigore da oggi fino al 6 gennaio. Dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio tutta Italia passerà in zona arancione; il resto dei giorni sarà contraddistinto dalla tonalità rossa. E non rimanderà, purtroppo, alle festività del Natale.