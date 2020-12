Buon Natale Vigliano, la lettera del sindaco Vazzoler ai cittadini

Riceviamo e pubblichiamo:

“Questo sarà un Natale anomalo, in cui dovremo rinunciare a molte delle nostre tradizioni: un sacrificio non facile, soprattutto per quanti dovranno trascorrere le feste da soli, in situazione di disagio economico, o soffrano per la perdita di un proprio caro. Per superare in tempi brevi questo momento terribile e riprendere le nostre abitudini sociali, come tutti auspichiamo, è necessario saper controllare e contenere questa pandemia che ha mietuto già troppe vittime.

Ci viene richiesto di spostarci solo se realmente necessario e di limitare al massimo gli incontri: dobbiamo attenerci alle regole con scrupolo, perché il virus sta circolando in modo preoccupante e dobbiamo preservare la salute di tutti, e la vita dei più fragili. Il mio augurio per tutti voi è di saper recuperare il senso più profondo del Natale ed il richiamo al valore della solidarietà intorno alla quale la nostra comunità deve sapersi unire. Buon Natale a tutti!”.