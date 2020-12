Biella, concluso il corso base della Protezione Civile: da 20 anni si formano volontari per il territorio

Nella serata di ieri, martedì 22 Dicembre, presso il Pala Pajetta di Biella, si è concluso il 20° Corso Base che il Servizio di Protezione Civile della Città di Biella organizza sia per formare i Volontari del proprio Gruppo Comunale sia per quelli dei gruppi convenzionati.

Il corso ideato e portato avanti da ormai vent’anni e che quest’anno sarà l’ultimo, dal Geometra Maurizio Lometti, Responsabile della Struttura di Via Rivetti, ha portato alla formazione di 44 volontari, 18 del Gruppo Comunale di Biella, 7 del Gruppo Comunale di Candelo, 4 Gruppo Comunale di Cavaglià, 8 dell’Associazione Volontari di Vigliano Biellese, 6 dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra, 1 Ser Lance CB. Un ringraziamento doveroso, va rivolto a Maurizio Lometti che ha voluto programmare anche in questo 2020 il Corso Base, superando tutte le difficoltà che questa situazione pandemica sta imponendo, creando così un “Corso 2.0”, con la didattica online e con tutte le difficoltà che non conoscevamo.

Gli altri ringraziamenti d’obbligo, sono per tutti i formatori che gratuitamente, si sono resi disponibili, per tutti i neo volontari che due sere a settimana per un mese e mezzo hanno preso parte a questo percorso formativo e infine a tutti i volontari che si sono resi disponibili nella buona riuscita di questa iniziativa.