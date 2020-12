TAM con Pallacanestro Biella e Fondazione Angelino

Martedì 21 dicembre nel corso di un incontro ristretto, nel rispetto delle norme anti-Covid, ma non per questo meno sentito e e significativo, l’ITS TAM di Biella ha consegnato alla Fondazione Clelio Angelino il ricavato della vendita dello zaino rossoblù, realizzato l’anno scorso dagli studenti per i giocatori delle giovanili della Pallacanestro Biella e poi messo in vendita per beneficenza nel corso delle partite casalinghe della prima squadra.

Piero Stratta, consigliere della Fondazione Clelio Angelino presente alla cerimonia che si è tenuta nella sede dell'istituto di Corso Pella a Biella, ha ricordato come ogni donazione è destinata direttamente ai progetti e alle attività delle persone, delle famiglie e dei bambini di cui la Fondazione si prende cura. Il piccolo contributo del TAM, ottenuto grazie alla generosità dei tifosi rossoblù, andrà dunque a sostenere le attività della Fondazione, che dal 1996 è attiva sul territorio biellese per la lotta alla leucemia, linfomi e mieloma.

Come detto, infatti, lo zaino rossoblù fu il prodotto di un progetto interdisciplinare in cui furono coinvolti l’anno scorso gli studenti del biennio 2018/2020 del TAM in collaborazione con il Lanificio Subalpino e l’atelier Bjorn Shoes. Gli zaini realizzati furono regalati in parte ai giocatori Under 18 della Pallacanestro Biella, e in parte messi in vendita per beneficenza tra novembre e dicembre dello scorso anno in occasione delle partite casalinghe della prima squadra.

Il TAM rinnova il sostegno alla divisione giovanile della Pallacanestro Biella La piccola cerimonia in cui sono intervenuti per Pallacanestro Biella il responsabile del Settore Giovanile Claudio Carofiglio, il Dirigente Luigi Talamanca e il capitano della squadra Under 18 Carlo Pietra, è stata l’occasione per rinnovare il sostegno del TAM al settore giovanile anche per la stagione 2020/2021.

La direttrice del TAM Silvia Moglia nel fare gli onori di casa ha evidenziato come "La nostra missione è quella di intrecciare talenti e il supporto che abbiamo voluto rinnovare per il secondo anno consecutivo al settore giovanile della Pallacanestro Biella rappresenta a pieno questo spirito: nelle nostre aule e nei nostri laboratori, così come Biella Next fa sul parquet del Forum, coltiviamo i talenti di domani; ci accomuna dunque una grande responsabilità, che rende naturale questo connubio e ci fa ben sperare in un futuro luminoso per il nostro territorio”.

Claudio Carofiglio, responsabile del Settore Giovanile Biella Next, ha commentato: "È stato un grande piacere essere invitati dal TAM per celebrare non solo il rinnovo della nostra partnership, ma anche per ricevere in dono gli asciugamani appositamente realizzati da loro. Ci auguriamo di tornare presto in campo per poterli usare, e invitare tutto l’istituto, quando sarà possibile, a una nostra partita”.Anche se purtroppo a cause delle varie limitazioni imposte dal Covid la stagione agonistica degli Under 18 non ha ancora potuto essere avviata, i ragazzi stanno comunque frequentando con rigore e determinazione gli allenamenti, per essere pronti nel momento in cui si potrà ripartire e che tutto lo staff del TAM augura di cuore a tutti loro che sia il più vicino possibile!