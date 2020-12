Asd Piemonte Ginnastica, Donatella Eterno: "Sopravviviamo con la forza di volontà"

Le notevoli difficoltà non hanno scoraggiato la dirigenza della Piemonte Ginnastica che, reinventandosi, è riuscita a mantenere viva l’attività.

“Il nostro obiettivo sportivo – spiega Donatella Eterno, direttore tecnico – è da sempre concentrato sull’inclusività e la realizzazione di progetti non solo a scopo agonistico. Le manifestazioni, gli spettacoli, le gare promozionali, per le quali ci stavamo preparando, sono state tutte cancellate. Sicuramente il problema più grave è stata la chiusura della palestra provinciale in cui ci allenavamo. La ricerca di altri spazi è stata difficoltosa e, sinceramente, non sempre eravamo sicuri di poter proseguire. Poi, con tenacia, si sono aperti spiragli e qualcosa si è salvato. Ho notato anche scoraggiamento, spesso a causa di difficoltà oggettive delle famiglie. Le ginnaste hanno tenuto il ritmo. Non tutte hanno potuto continuare. Per ora sopravviviamo, ma abbiamo grandi ambizioni”.

Intanto l’associazione pubblica sul canale YouTube il Saggio di Natale e si dà appuntamento per un brindisi corale sulle ormai frequentatissime piattaforme on line. In cantiere la preparazione delle gare Silver FGI e PGS della nuova stagione. Segnali di speranza per lo staff composto da Francesca Boggio, Veronica Pregnolato, Giada Pomini, Teresa Romano, Filomena De Lucia, Silvia Barbera.