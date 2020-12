Borriana, la lettera di Natale di Fratelli d'Italia

"Il nostro elenco non può cominciare se non ricordando tutti i parenti ed amici che hanno perso la vita a causa di questa terribile pandemia che ci ha colpiti".

"La pandemia di primavera ha dimostrato le difficoltà del sindaco a procurare le mascherine chirurgiche, che venivano pagate 4 euro, mentre gli altri sindaci, tramite il prezioso apporto della Protezione Civile, le distribuivano gratis. Il nostro augurio è che tutti quanti possiate trascorrere un sereno Natale circondati dall'affetto dei propri cari, dimenticando il periodo che stiamo vivendo, fase difficile della storia del nostro Paese".

Con queste frasi il gruppo di Fratelli d'Italia di Borriana, minoranza in consiglio comunale formata da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco, ha aperto e chiuso la lettera di Natale che ha scritto alle famiglie del paese per informarle delle attività svolte quest'anno.

Nel mezzo il resoconto 2020. "Abbiamo interrogato il sindaco - esordisce il capogruppo Salvatore Tedesco - per conoscere quanti sono i cittadini che godono del reddito di cittadinanza e quali attività siano state messe in cantiere per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La risposta: i beneficiari sono 3 che effettueranno interventi di manutenzione ordinarie delle aree verdi e giardinaggio in generale, oltre che piccoli e limitati interventi di manutenzione sui beni comuni. Abbiamo poi presentato una mozione per chiedere l'istituzione del controllo di vicinato, una forma di auto organizzazione tra vicini di casa per il controllo delle proprie abitazioni mediante l'installazione di appositi cartelli. Risposta negativa del primo cittadino, secondo cui il numero dei crimini commessi è contenuto ed è costante la presenza delle forze dell'ordine, mentre a noi è stato segnalato che ci sono stati più episodi di atti criminosi".

Un'altra interrogazione in tema di soluzioni abitative per affitti a persone in difficoltà economiche. "Abbiamo ricordato - continua il capogruppo - che si poteva attingere dal fondo nazionale, e che la giunta regionale del Piemonte aveva approvato i requisiti e i criteri per utilizzare il fondo stesso. La risposta e' stata che il comune aveva aderito alla proposta di cui Biella è capofila".

E' stata presentata e poi ritirata la mozione per intitolare una via, piazza o parco cittadino al giudice Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia, con la proposta di dedicargli il parcheggio antistante il cimitero per evitare che alcuni abitanti dovessero modificare i loro documenti. "Abbiamo accettato di ritirare la mozione - spiega Tedesco - e ci siamo incontrati con la giunta comunale, dove di comune accordo abbiamo deciso di intestare ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone la sala consiliare".

Prima dell'inizio della scuola si era sparsa in paese la voce non ufficiale che il servizio scuolabus per la media di Ponderano sarebbe stato soppresso: Fratelli d'Italia era stata contattato da un gruppo di genitori di ragazzi che frequentano quella scuola. "Ottenuto un colloquio con il sindaco - ricorda Tedesco - veniamo a conoscenza che lo scuolabus è in vendita e che i ragazzi dovevano provvedere con i loro mezzi a raggiungere Ponderano: tutto ciò perché la giunta non è stata in grado di recuperare tra le voci di bilancio la somma di 7500 euro. Per noi un comune deve dare sempre maggiori servizi alle famiglie, avere la capacità di programmare e mobilitarsi per recuperare in tutti i modi i contributi necessari anche a mezzo di bandi europei, regionali, statali".

Infine la mozione per impegnare il primo cittadino contro il Disegno di Legge Zan. "Le abbiamo chiesto - sottolinea il capogruppo - di farsi portavoce presso la Presidenza della II Commissione Giustizia del Senato del dissenso all'approvazione del disegno di legge numero 2005, la cosiddetta legge sull'omofobia, suscettibile di violare le libertà di pensiero, parola, associazione, stampa, insegnamento e religione".

Con gli auguri di Natale, Fratelli d'Italia rinnova il suo spirito di servizio nei confronti della cittadinanza. "Siamo sempre disponibili - conclude Tedesco - ad accogliere ogni vostro suggerimento ed ogni vostra critica".