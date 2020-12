Assemblea Confartigianato Trasporti: Ministro Paola De Micheli ringrazia la categoria a nome dell’Italia

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli ha partecipato all’Assemblea di Confartigianato Trasporti svoltasi il 19 dicembre. In tale occasione è stato presentando in anteprima il nuovo spot istituzionale del Ministero, in onda da oggi sulle reti Rai, con il quale si esprime alle imprese dei trasporti e della logistica la gratitudine di tutto il Paese per non essersi fermati durante la pandemia. L’Assemblea di Confartigianato Trasporti, che è stata aperta dagli interventi del Presidente Amedeo Genedani e del Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli e i cui lavori sono stati condotti dal Segretario nazionale Sergio Lo Monte, è stata anche l’occasione per l’annuncio da parte del Ministro del finanziamento del fondo dell’autotrasporto.

Il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani ha evidenziato che l’autotrasporto, anche quest’anno ha dimostrato di essere un settore strategico. Il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli ha sottolineato che le imprese del settore esprimono in pieno il valore artigiano che la Confederazione è impegnata a difendere e a promuovere con le iniziative di rappresentanza e di servizio. “Anche nella fase più acuta della pandemia – ha rimarcato il Ministro Paola De Micheli – c’è chi non si è mai fermato. Da marzo ad oggi la logistica e i trasporti hanno svolto un ruolo fondamentale per l’Italia”.

“Il livello di insicurezza della viabilità – ha aggiunto il Ministro – dovuto da un lato alla vetustà delle opere, dall’altro alla mancanza di manutenzione, ha reso necessario un incisivo intervento pubblico. Oltre al nostro piano Italia Veloce, dove abbiamo investito 5,3 miliardi per la manutenzione delle strade, dei ponti, dei viadotti, il Ministero finanzierà, in parte con fondi ordinari, in parte con le risorse del Recovery, la dotazione tecnologica e il ricorso a dispositivi che consentano di dialogare con queste tecnologie, a garanzia della sicurezza degli autotrasportatori”. Ai lavori dell’Assemblea ha partecipato il Presidente di Confartigianato Imprese Trasporti Piemonte Aldo Caranta il quale esprime apprezzamento per il riconoscimento del lavoro svolto dalla categoria, in questo periodo così difficile e complicato, e per l’impegno assunto dal Governo tramite il Ministro Paolo De Micheli a sostenere gli autotrasportatori.

“Ricordo – conclude Caranta – che le imprese dell’autotrasporto nella nostra regione sono oltre 7.400 e danno lavoro, tra titolari e dipendenti a circa 20.000 persone”.