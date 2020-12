Fiamme in due baite nella vicina Valsesia, intervento anche di elicottero e motoslittte

Momenti di preoccupazione ieri in località Alpe Meggiana, nel comune di Piode per un incendio che ha visto coinvolte due baite. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno proceduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza di tutta l’area interessata malgrado le difficoltà per raggiungere il luogo, dove è stato necessario l’intervento del nucleo elicotteri di Torino e di motoslitte. Non si registrano feriti. Presente anche la Guardia di Finanza.