Prima ruba capi di abbigliamento poi scoperta li paga

Ha provato ad uscire dalla Galleria commerciale della Bennet con due paia di jeans e due di stivali ma scoperta ha pagato il dovuto per non incorrere in una denuncia. E' successo ieri nel negozio Pittarosso e protagonista è una donna di 45 anni residente a Biella.

La cassiera ha notato la biellese allontanarsi dal negozio senza aver pagato la merce e ha così allertato la vigilanza. L'operatore insieme ad un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio, hanno fermato la 45enne, in attesa dell'arrivo di una pattuglia. Alla fine per non incorrere in una denuncia, la donna ha pagato la merce acquistata.