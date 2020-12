Lite negli uffici comunali per una cancellazione della residenza

E' scattata una lite ieri negli uffici comunali di Pray tra un dipendente e un cittadino per una cancellazione della residenza causa irreperibilità. Il giovane di 25 anni originario del nord Africa ha affermato che per un periodo si sarebbe trovato in Marocco per motivi famigliari.

A fronte dell'accesa discussione sono state allertate le forze dell'ordine. I Carabinieri della stazione di Coggiola insieme al sindaco Gian Matteo Passuello hanno riportato la calma. Dopo alcune spiegazioni, il 25enne ora provvederà a scrivere un'istanza per riavere la residenza.