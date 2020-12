Investimento mortale di Padre Ilario Cavaliere, la Procura dopo l'autopsia dispone la perizia cinematica

La procura di Padova vuole vederci chiaro. Affidato infatti l’incarico per ricostruire la dinamica del sinistro di cui il missionario è rimasto vittima a Padova nell’ambito del procedimento a carico della giovane che lo ha investito.

La Procura di Padova vuole far luce sul tragico incidente costato la vita a Padre Ilario Cavaliere. Il Pubblico Ministero, titolare del procedimento penale per la morte dell’anziano missionario investito da un’auto in via Bembo nel pomeriggio di mercoledì 9 dicembre 2020 mentre attraversava la strada, dopo aver disposto l’autopsia sulla salma della vittima, effettuata il 16 dicembre, ieri lunedì 21 dicembre, ha formalmente conferito al perito scelto come proprio consulente tecnico d’ufficio, anche l’incarico di redigere una perizia cinematica per stabilire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro.

Alle operazioni peritali, che inizieranno nei prossimi giorni, parteciperà, come consulente tecnico di parte per i familiari del religioso, anche l’ing. Pierluigi Zamuner messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui i congiunti del sacerdote si sono rivolti, attraverso i consulenti legali dott. Giancarlo Bertolone e Alessia Paccagnella, per essere assistiti.

Padre Ilario, che aveva 87 anni, attraversando la strada, in via Bembo, è stato falciato da una Toyota condotta da F. S., 22 anni, di Padova, che proveniva da via d’Aquapendente, diretta verso Salboro e che, come da prassi, è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. L’impatto è stato terribile: l’anziano è stato caricato sul cofano, ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è rovinato sull’asfalto. Inizialmente l’ottantasettenne, subito trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino, era cosciente e ha anche fornito le sue generalità, ma con il passare delle ore le sue condizioni sono via via peggiorate: è stato trasferito nel reparto di Rianimazione ma nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo, è spirato all’alba dell’indomani, 10 dicembre, a seguito alle gravissime lesioni riportate, in particolare un trauma cranico e la frattura del bacino.

L’anziano sacerdote, dopo una seconda cerimonia tenutasi lunedì 21 dicembre nella chiesa di Vergnasco di Cerrione, in provincia di Biella (CLICCA QUI), il paese dove hanno vissuto per gran parte della vita i suoi genitori e dove risiedono tuttora i parenti, è stato tumulato nel cimitero del paese nella tomba di famiglia.