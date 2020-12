Esce di strada e finisce contro un muretto a Strona. L'impatto provoca un principio d'incendio FOTO

Incidente autonomo nella serata di oggi, 23 dicembre, tra la frazione Monti e la frazione Foglio a Strona. Dai primi riscontri pare che alla guida dell'auto ci fosse una giovane che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un muretto a bordo strada, per poi ribaltarsi su un lato. L'impatto ha causato un principio di incendio, subito circoscritto. Insieme ai vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza la macchina, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi. La ragazza non avrebbe riportato ferite.