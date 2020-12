A Pralungo l'ultimo saluto a Claudio Carnieletto

E’ stato celebrato lunedì scorso nella chiesa parrocchiale di Pralungo il funerale di Claudio Carnieletto, scomparso all’età di 60 anni a causa di un male incurabile che lo aveva colpito circa due anni fa. In tanti hanno voluto essere presenti per tributargli l’ultimo commovente saluto.

Pur vivendo da qualche anno a Sordevolo, Claudio era molto conosciuto a Pralungo, paese in cui aveva trascorso tutta la sua gioventù. Per molti anni aveva gestito una piccola ditta di autotrasporti: tutti lo ricordano come un personaggio divertente, soprattutto anche perchè aveva sempre una battuta pronta per ogni occasione.

Tra le sue tante passioni, oltre a quella per il calcio che lo vedeva conclamato tifoso interista, al primo posto metteva quella per l’arte, difatti, era considerato un artista delicato e creativo. Nel corso degli anni aveva realizzato centinaia di quadri, amava la pittura ad olio come anche i disegni a matita in bianco e nero. Le sue tele erano state ospitate in occasione di numerose mostre.

Lo scorso anno era entrato a far parte del gruppo “Onde d’Arte”. così lo ricorda il curatore Daniele Albarello: “Claudio ha lasciato un vuoto incolmabile intorno a noi. Ricordo quando parlavamo dei nativi americani che lui amava tanto. Ha vissuto la vita come un guerriero amabile, folle, benvoluto da tutti perché ha morso la sua esistenza. In questo triste momento lui direbbe: “sono volato nella prateria”, ne siamo convinti tutti. Addio amico mio artista”.

Claudio ha lasciato nel dolore la moglie Luisa e i suoi due figli Pietro e Agnese.