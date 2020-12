In alto la solidarietà biellese, buone notizie per Asad Biella, Polisportiva Handicap Biellese e Team Ability

Le associazioni sportive laniere per diversamente abili, Asad Biella, Polisportiva Handicap Biellese e Team Ability, hanno ricevuto il contributo da Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo, Lions Bugella civitas, Panathlon e Soroptimist, club di servizio della provincia, a conclusione di un anno in cui il progetto «Sportivamente... insieme» non si è potuto attuare.

Da sedici edizioni a luglio in quel dell’impianto polisportivo «Don Ilario Bolengo» di Torrazzo ragazze e ragazze con disabilità si ritrovano per una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione, ma non nel 2020. «La manifestazione - spiega Luca Monteleone presidente del Panathlon che cura gli aspetti tecnici della giornata - iniziamo a programmarla a febbraio e questa volta è stato evidente fin da subito che avremmo potuto andare incontro ai problemi che, mese dopo mese, si andavano purtroppo confermando».

Così qualche mese dopo Monteleone inoltra ai suoi una variazione all’impianto originale. «Pur nella difficoltà - prosegue il presidente del Panathlon - abbiamo proposto agli altri partner di raccogliere i fondi lo stesso come se la manifestazione si tenesse regolarmente ma in caso di cancellazione, avremmo suddiviso i fondi per far ripartire le società sportive nel 2021. Così è stato anche grazie alla sensibilità delle mie e dei miei colleghi presidenti». Il contributo elargito in questi giorni va a incentivare, quando sarà possibile, la ripresa delle attività di queste società che tanto fanno per il benessere dei loro tesserati.